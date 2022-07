Sting verzichtet in Halle auf „Russians“

Halle

Das war kein Abend für Krämerseelen, die den Preis für die Eintrittskarte zur Länge des Konzerts in Verhältnis setzen. Sting brauchte am Mittwoch in der OWL-Arena nicht mal 90 Minuten, um – natürlich unvollständig - durch sein musikalisches Schaffen zu eilen und sich um 21.25 Uhr von knapp 8000 restlos begeisterten Besuchern in Halle zu verabschieden.

Von Andreas Schnadwinkel