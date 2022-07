Storck setzt auf ein eingespieltes Team

Die Storck-Marke Knoppers holt ab Juli 2022 einen zweiten Weltmeister ins Team: Mats Hummels, sechsfacher Deutscher Meister, wird als Markenbotschafter für die Riegelmarke aktiv. Zusammen mit Thomas Müller, der bereits seit 2021 Markenbotschafter ist, bilden die beiden von nun an das Testimonial-Duo bei Knoppers.

„Morgens halb 10 in Deutschland – das kennt natürlich jeder, damit bin ich aufgewachsen“, erzählt Mats Hummels. „Und dann noch mit Thomas zusammen im Knoppers Team zu sein, da bin ich gerne dabei!“ Die groß angelegte Kampagne startet im August und ist bis Ende 2022 angelegt.

Kein Zufall, denn sie fällt damit in den Zeitraum der Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 21. November bis 18. Dezember in Katar stattfindet. „Mats Hummels als Markenbotschafter für uns gewinnen zu können, das freut uns sehr. Er passt mit seiner sympathischen und unkomplizierten Art einfach perfekt zu Knoppers“, findet Robert Druschke, Geschäftsführer Storck Deutschland und ergänzt: „Und zusammen mit Thomas Müller haben wir von nun an nicht nur zwei unverkennbare Fußballstars, sondern auch ein unschlagbares Team an Bord.“

Für die Umsetzung der Kampagne ist die Hamburger Werbeagentur Pahnke verantwortlich, die auch für das Storck-Produkt „merci“ einen Werbespot mit Sängerin Yvonne Catterfeld entwickelt hat. Storck arbeite seit vielen Jahren mit Prominenten, allerdings bewusst sehr selektiv. Thomas Müller und Mats Hummels stehen abseits des Rasens nicht zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera.

Ihre „ThoMats-Challenge“, in der sie sich in verschiedenen sportlichen Wettbewerben wie Tennis, Speerwurf oder Darts miteinander messen, erfreut sich in den sozialen Netzwerken einer großen Beliebtheit.