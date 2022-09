Storck-Wasserverfahren: Jetzt kommt alles auf den Tisch

Das Süßwarenunternehmen Storck hat die Erweiterung seines Produktionsstandortes in Halle genehmigt bekommen. Was noch entschieden ist, ist die Erweiterung der Wasserförderung bei Storck, die eine Folge von mehr Produktion ist. Hier steht jetzt der Erörterungstermin an.

Erörterungstermin für Erweiterung der Wasserförderung steht am Freitag, 9. September, an

Die Erweiterungsplanung der August Storck KG sowie die damit verbundene Neufestlegung von Wasserförderrechten war eines der beherrschenden Themen im Kommunalwahlkampf 2020. Doch während die Verfahren zur Bauleitplanung mittlerweile längst abgeschlossen sind, tritt das Genehmigungsverfahren zur Wasserförderung erst jetzt in die entscheidende Phase. Am Freitag, 9. September, hat die Untere Wasserbehörde des Kreises Gütersloh als Genehmigungsbehörde die am Verfahren Beteiligten zum Erörterungstermin in das Kreishaus Gütersloh eingeladen. Bei diesem Termin kommen alle Sachverhalte, Stellungnahmen und auch Konflikte noch einmal auf den Tisch, bevor sie letztlich durch die Behörde entschieden werden. Insbesondere der Naturschutzverband BUND hat eine Menge Fragen.