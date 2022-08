Streit um das Versickern von Geld

Der Streit um die Kosten und die Klima-Effizienz von Versickerungsbeeten in älteren Straßen hat zu einer scharfen Debatte im Bau- und Verkehrsausschuss geführt. Dabei traten zwischen CDU und FDP auf der einen Seite sowie Grünen, SPD und UWG auf der anderen Seite insbesondere in der Bewertung von Finanzproblemen im städtischen Haushalt als auch bei der Anerkennung kritischer Aussagen der Feuerwehr zu Hindernissen im Straßenraum teils große Auffassungsunterschiede auf - mit Kommentar.

Blick vom Gartnischer Weg in die Friedhofstraße hoch zur B68, wo die Mehrheit von Grünen, SPD und UWG den Bau von vier Versickerungsbeeten entgegen der Ratschläge von Feuerwehr und Verwaltung durchsetzen will.

Peer Kranz bat für die CDU darum, „keine ideologische Diskussion“ zu Versickerungsbeeten zu führen. Die CDU lehne sie nicht generell ab. Und in neu zu bauenden Straßen machten sie auch Sinn. Aber der Einbau solcher Beete in intakten Straßen stehe bei den Kosten in keiner Relation zum Nutzen für den Klimaschutz. Hier sei es weitaus wirksamer, dass die Stadt stattdessen mit dem Geld Entsiegelung und Regenrückhaltung auf privaten Grundstücken durch Zuschüsse fördere. Die CDU rechnete vor, dass im Gegensatz zum Beete-Bau das Zehnfache des Versickerungseffektes durch gezielte Förderung privater Maßnahmen erreicht werden könne. Zumal beispielhaft in der Friedhofstraße die Kosten von etwa 170 Euro je Quadratmeter (Stand 2021) sich bis dato auf 533 Euro je Quadratmeter verteuert hätten, argumentierte Kranz. Weil Halle keine Gelddruckmaschine habe, müsse sie ihr Geld möglichst effizient einsetzen, ergänzte Axel Reims (CDU).