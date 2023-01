„Superhelden“ im Einsatz

Im Einsatz für den guten Zweck: 32 kleine und große Sternsinger haben am Sonntag in Halle, Künsebeck und Hesseln rund 90 Haushalte besucht und einfrig Spenden gesammelt. In Stockkämpen zogen die Sternsinger bereits am Samstag los.

Foto: Malte Krammenschneider