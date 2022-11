Supermarkt-Pläne schreiten voran

Die My Enso Genossenschaft möchte auch in Künsebeck ein Angebot schaffen, das die Vorteile eines Tante-Emma-Ladens und des digitalen Einkaufens verknüpft. Möglich gemacht haben den geplanten Bau eines Supermarktes in der Nähe des Bahnhofs die Künsebecker Bürger(innen). Sie haben mit dem Kauf von Anteilen unterstrichen, dass sie als künftige Kunden hinter dem Projekt stehen. Nun erhalten sie wie versprochen die Möglichkeit, über Sortiment, regionale Anbieter, aber auch über Zeiten mit geöffneter Kasse oder die Farbgestaltung ihr künftiges Einkaufserlebnis mitzubestimmen.

Ein entsprechender Fragebogen kann unter www.kuenske.de/supermarkt online ausgefüllt werden. "Wir haben aber gemerkt, dass viele Menschen Hilfe brauchen", sagt Freddy Hegmann. Die Vorsitzende der Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger weist auf ausgedruckte Fragebögen hin, die am 4. Dezember ausgefüllt (ab 10 Uhr am Infostand Gemeindehaus sowie ab 14 Uhr beim Nikolausmarkt) oder mit nach Hause genommen werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Fragebögen bei den Sprechstunden am 8. Dezember um 19 Uhr und am 13. Dezember um 17 Uhr im Gemeindehaus abzugegeben. Die IGKB bietet an allen Terminen Beratungen an. Hegemann weist darauf hin, dass auch Nicht-Mitglieder die Fragebögen abgeben können, denn "alle Künsebecker sollen die Chance bekommen, unseren Supermarkt mitzugestalten." Wichtig sei es, dass alle Bögen bis Weihnachten wieder zur Auswertung bei der Interessengemeinschaft landen. „Wir bündeln die Ergebnisse und senden sie zur Kommunikationsabteilung von My Enso,“ erklärt Hegemann, „damit das Unternehmen im neuen Jahr mit uns in einen Workshop und somit in die Detailplanungen starten kann.“