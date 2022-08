Zentraler Platz am Bahnhof in Künsebeck aus der Luft. Hier könnte der neue digitale Supermarkt entstehen, wenn ihn genügend Künsebecker als Anteilseigner einer Genossenschaft unterstützen.

400 Anteilseigner müssen die Künsebecker zusammen bekommen, damit ein Tante Enso Supermarkt zu ihnen kommt. Schon nach kürzester Zeit und vor der offiziellen Bürgerversammlung erfährt das Projekt großen Zuspruch. 221 Teilhaber und 244 verkaufte Anteile sowie angefragte, momentan noch nicht gültige 53 Teilhaber und 129 Anteile sind zum Stand 10. August schon registriert! „Es läuft wahnsinnig gut bei Ihnen!“ freut sich auch TanteEnso-Geschäftsführer Thorsten Bausch, der am 30. August um 19 Uhr selbst bei der Bürgerversammlung im Gemeindehaus Künsebeck zugegen sein wird.

IGKB von Teilnehmer-Zahlen selbst überrascht

„Wir haben selbst völlig überrascht vor dem Bildschirm gesessen, als die Zahlen aktualisiert wurden – damit hatten wir selbst nicht gerechnet“, sagt Friederike Hegemann von der Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger (IGKB), die gemeinsam mit der Stadt Halle das Supermarkt-Projekt initiiert hat. „Aber jetzt dürfen wir nicht nachlassen – noch sind wir nicht am Ziel!“

Das Geschäftsmodell der myEnso Gruppe vereint unter dem Namen „Tante Enso“ den guten alten Tante-Emma-Laden mit einem modernen Online-Supermarkt vereint. „Tante Enso“ bietet dabei 2500 bis 3000 Artikel im Sofortkauf für nahezu alle Bedürfnisse an. Zudem dürfen Kunden mitbestimmen, welche regionalen Artikel ins Sortiment aufgenommen werden. Der Zutritt zum Laden, der komplett ohne Personal auskommt, ist mit einer elektronischen Kundenkarte rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr möglich. Artikel, die nicht vor Ort vorgehalten werden, können im Online-Supermarkt bestellt und zu Tante Enso geliefert werden. Die Teilhaber können dabei Sortiment, Öffnungszeiten und vieles mehr mitbestimmen. Mindestens 400 Menschen müssen einen oder mehrere Genossenschaftsanteile im Wert von jeweils 100 Euro zeichnen, damit auch in Künsebeck in der Nähe des Bahnhofs eine solcher Supermarkt entstehen kann. „Und es besteht kein Risiko – sollte der Supermarkt doch nicht kommen, weil wir die 400 nicht erreichen, bekommt man sein Geld zurück und auch später kann man seine Anteile kündigen und sich wieder auszahlen lassen, zum Beispiel wenn man wegzieht und das Angebot nicht mehr nutzen kann“, erklärt stv. IGKB-Vorsitzende Kerstin Panhorst.

Für Informationen aus erster Hand findet am 30. August um 19 Uhr im Gemeindehaus Künsebeck eine Bürgerversammlung statt, bei dem der Betreiber sein Konzept vorstellt und Fragen beantwortet.

Einige Beratungsangebote in Künsebeck

Als „Tante Enso-Patinnen“ vor Ort beantworten Friederike Hegemann (Telefon 0163 6912269) und Kerstin Panhorst (Telefon 0176 41020542) schon jetzt alle Fragen zum Projekt. Am Samstag, 13. August, von 11 bis 14 Uhr und am Donnerstag, den 18. August von 17 bis 19.30 Uhr gibt es zudem einen Infostand am Gemeindehaus Künsebeck, wo Fragen beantwortet werden und es die Möglichkeit gibt, Anteile in bar zu zeichnen. www.myenso.de/content/tanteenso/standorte/kuensebeck