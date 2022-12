Taxi-Bus fährt auch im neuen Jahr

Nach Bereitstellung der Haushaltsmittel für den Ortsverkehr in Halle durch den Rat habe die Verwaltung kurzfristig gemeinsam mit dem VerkehrsVerbund OWL, der TWV (Teutoburger Wald Verkehr) als Konzessionsnehmerin und dem Taxiunternehmen Weber aus Steinhagen erfolgreiche Gespräche über die Fortsetzung des Ortsverkehres in Halle über den 31. Dezember 2022 hinaus geführt.

Jetzt auch am Wochenende und an Feiertagen

"Trotz der kurzen Zeit und unter der Berücksichtigung der Haushaltsmittel kann der Taxi-Bus mit seinen vier Ortsteillinien auch in 2023 fortgesetzt werden", heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Gleichzeitig werde der Taxi-Bus auch auf das Wochenende und Feiertage erweitert. Von Montag bis Samstag könne der Taxi-Bus dann wie gewohnt über die bekannte Rufnummer 05201/183 183 in der Zeit zwischen 5 Uhr und 20 Uhr telefonisch bestellt werden. An Sonntagen ist die Bestellung im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr möglich. Wie bisher sei der jeweilige Fahrplan und eine Vorlaufzeit von 60 Minuten zu beachten.

Die Fahrgäste zahlen nach Information der Stadt Halle weiter den regulären ÖPNV-Tarif (2,60 Euro je Einzelfahrt oder kostenlos, wenn Zeitticket im Westfalentarif vorhanden) und werden von Haltestelle zu Haltestelle auf dem jeweiligen Linienweg befördert.

AST zu teuer und zu aufwändig

Das Anruf-Sammel-Taxi, besser bekannt als AST, dessen Benutzung mit einem Zuschlag von bis zu 4,40 Euro erfolgen konnte, wird nach Auskunft der Stadtverwaltung hingegen zunächst aus kostentechnischen sowie organisatorischen Gründen zum 31. Dezember eingestellt. „Das AST mit dem Betriebszeitraum ab 20 Uhr und an Samstagnachmittagen sowie Sonn- und Feiertagen verursacht im Vergleich zum Taxi-Bus nicht nur unerheblich höhere, sondern ist aufgrund der allgemein prekären Personalsituation auch für den Taxiunternehmer schwierig zu betreiben“, sagt Regina Höppner, zuständige Fachbereichsleiterin im Haller Rathaus. Sollten die zu vergütenden Kilometer das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen, würde die bereitgestellten Haushaltsmittel nicht ausreichen, um neben dem Taxi-Bus auch das AST zu betreiben.

Höppner freut sich, dass durch die Erweiterung des Taxibusses Arztbesuche und Einkaufsfahrten in einem sehr guten Zeitfenster ermöglicht werden. „Unser Dank gilt insbesondere dem Unternehmen Taxi Weber für seine Kooperationsbereitschaft in diesen kurzfristigen und sehr zielorientierten Gesprächen zwischen Weihnachten und Neujahr.

Linienwege und Haltepunkte werden überarbeitet

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 3. Februar wird die Verwaltung die umzusetzenden Änderungen beim Taxi-Bus vorstellen. „Wir werden die Linienwege samt Abfahrtszeiten überprüfen, neue Haltepunkte - zum Beispiel am Marktkauf Speicher - vorschlagen und die Anbindung an den Haller Willem berücksichtigen“, so Höppner. Im Anschluss könnten dann neue, barrierearme Fahrpläne sowie Flyer erstellt werden, um das Produkt Taxi-Bus zu bewerben.

Die endgültige Entscheidung über die Betriebszeiträume des Taxi-Busses und die Einstellung des AST fällt dann der Rat der Stadt Halle.