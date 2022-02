Taxis am Tatort waren gestohlen

Bei dem Juwelier-Raub in Versmold sind die Täter in die Schaufenster-Scheibe gefahren und haben Schmuck aus der Auslage entwendet. Beim Raub haben sie offenbar zwei vorher gestohlene Taxis benutzt.

Nach dem Einbruch in ein Versmolder Juwelier-Geschäft an der Berliner Straße in der Nacht zu Sonntag (20. Februar, 4.45 Uhr) gibt es neue Erkenntnisse. Aufgrund des Schadensbilds und aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei Gütersloh davon aus, dass bislang unbekannte Täter in die Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Fahrzeug gefahren sind. Anschließend räumten die Unbekannten Schmuck aus der Auslage (das WB berichtete am Montag). Der Beuteschaden liegt schätzungsweise im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen gaben an, dass sie mindestens ein Taxi in der Nähe des Tatorts gesehen haben und ein helles größeres Auto. Beide Fahrzeuge fuhren hintereinander in Richtung Wittensteiner Straße, Ringallee.

Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen und im weiteren Verlauf ergab, ist es in der Tatnacht auch zu einem Einbruch in ein Taxiunternehmen an der Straße Mittel-Loxten gekommen. Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend (19. Februar, 18 Uhr) und Sonntagmorgen ein Fenster des Unternehmens aufgehebelt und Schlüssel entwendet. Mit zwei Taxis des Unternehmens verließen die Täter nach derzeitigen Ermittlungsstand den Tatort.

Gegen 07.40 Uhr wurde ein brennendes Taxi, ein Opel Vivaro, am Alten Salzweg aufgefunden. Personen befanden sich nicht mehr in der Nähe. Die Polizei geht derzeit von einer Brandlegung aus. Ein weiteres Taxi, ein VW Caddy, wurde mit Front- und Heckbeschädigungen gegen 11.20 Uhr an der Niedernstraße aufgefunden. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um Taxis aus dem betroffenen Taxiunternehmen.

Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass die bislang unbekannten Täter mit beiden entwendeten Taxis am Tatort an der Berliner Straße waren. Ob sie mit diesen Fahrzeugen in die Schaufensterscheibe fuhren, das wird ermittelt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Am Tatort Berliner Straße wurde neben den Fahrzeugen noch ein Mann, ca. 1.75 bis 1.80 Meter groß mit einer schlanke Statur beobachtet. Er war schwarz bekleidet. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Täter. Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Einbruch in das Taxiunternehmen und zu den gestohlenen Fahrzeugen geben können – und am Sonntagmorgen im Bereich der Niedernstraße und der Straße Alter Salzweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Angaben dazu nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.