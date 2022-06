Thomas Muster verpasst Champions Trophy in Halle verletzungsbedingt

Halle

Thomas Muster wird nicht an der Champions Trophy teilnehmen. Der 54-jährige Österreicher muss das Showmatch verletzungsbedingt absagen. das teilte die OWL Sport & Event GmbH & Co. KG am Freitag mit. Für den French Open-Sieger von 1995 konnte Turnierdirektor Ralf Weber bereits hochkarätigen Ersatz verpflichten: den Ukrainer Andrei Medvedev.