"Traum von Kirche" oder "ein Wunder"

„Im November 1997 erfüllte sich in Halle ein Traum von Kirche und der ist bis heute wahr geworden“, sagen Alina Meinold und Daniel Obermöller, die am Sonntagabend als Moderatoren durch den Anderen Gottesdienst führen, der auf ein nunmehr 25-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Ein bemerkenswertes Jubiläum, das nun mit vielen Gemeindemitgliedern, Freunden und alten Weggefährten in St. Johannis gefeiert wurde, denn der Haller Jugendgottesdienst erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Es handelt sich um eine echte Erfolgsgeschichte, die Pastor Bernd Eimterbäumer damals maßgeblich vorangetrieben hat und die ihn heute ganz emotional werden lässt.

„Wenn mich meine Enkelkinder einmal fragen: Opa, was war in deinem Leben toll ? Dann weiß ich, dass ich ihnen vom Anderen Gottesdienst erzählen werde. Eines der größten Wunder, die ich in meinem Leben erfahren durfte“, sagt Eimterbäumer, der sich noch gut an die Anfangszeit Ende der 1990er Jahre erinnert, als in Halle der Wunsch nach einem neuartigen Gottesdienst aufkam. „Ich weiß noch, wie wir mit Herzklopfen gestartet sind, die ersten Handzettel verteilt und Plakate in den Geschäften aufgehängt haben. Dann haben wir zum ersten Mal die Kirche geöffnet und es kamen etwa 60 Leute. Dann 70, dann 80 - irgendwann waren es 100 und mehr“, erzählt Bernd Eimterbäumer, der auf ein Vierteljahrhundert voller Freude, Kreativität und gelebten Glauben zurückblicken kann.