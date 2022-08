Trotz neuer Gasumlage keine höheren Abschläge in Halle

Diese Nachricht werden die Gaskunden der Technischen Werke Osning (TWO) in Halle vermutlich gerne hören. Trotz neuer Gasumlage zum 1. Oktober sollen die monatlichen Abschläge bis zum Jahresende nicht erhöht werden.

Einige Scheine mehr werden viele Gaskunden in Halle drauflegen müssen, aber erst vom kommenden Jahr an.

Weil die Heizphasen in diesem Jahr aufgrund des sehr milden Winters vergleichsweise niedrige Verbräuche gebracht haben, rechnet der Geschäftsführer des Versorgers TWO, Johannes Wiese, nicht damit, dass die neue Gasumlage noch in diesem Jahr starke Auswirkungen auf die Haushalte haben wird. Die TWO planen deshalb auch keine Anpassung der monatlichen Abschläge zum 1. Oktober, wenn die Umlage erstmals erhoben wird.