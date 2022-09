Ukraine und Mittagstisch unterstützen

Mittlerweile dauert der Krieg in der Ukraine schon länger als ein ein halbes Jahr an. „Ich glaube, dass einige ein bisschen müde geworden sind. Herbst und Winter kündigen sich an und die Spendenbereitschaft nimmt ab. Wir wollen deswegen ein Zeichen setzen und noch einmal für die Ukraine sammeln“, erklärt Sebastian Plath von der Evangelischen Kirchengemeinde Halle. Er betont, dass die gesammelten Spenden direkt bei der vom Krieg gebeutelten Bevölkerung ankommen und macht zudem darauf aufmerksam, dass auch der Mittagstisch auf Unterstützung angewiesen ist.

Verantwortlich für den erfolgreichen Transport der Güter in die betroffenen Gebiete ist nämlich Familie Guder aus Spenge, der es mit ihren Kontakten gelungen ist, bereits mehrere vollgepackte Lkws in die Ukraine zu schicken. „Wir haben das alles selbst organisiert und konnten schon über 75.000 Euro sammeln, mit denen wir viele Hilfsgüter gekauft haben. Darunter Lebensmittel, Medikamente aber auch Autos, die dann für Erste-Hilfe Einsätze und Evakuierungen eingesetzt werden“, berichtet Maximilian Guder, der sich wie seine aus der Ukraine stammende Frau von der bisherigen Unterstützung begeistert zeigt. Sowohl von den Privathaushalten als auch von Unternehmen, denn letztere beteiligten sich ebenfalls gerne am Hilfsprojekt. „Von Storck haben wir zum Beispiel eine Palette mit Nimm 2 und Knoppers bekommen“, berichtet Maximilian Guder, der hofft, den nächsten vollen Lkw im Oktober losschicken zu können.

Dieser wird dann bestimmt auch einige Spenden aus Halle transportieren, den traditionell zeigen sich die Lindenstädter sehr hilfsbereit. Übrigens nicht nur mit solche Sammelaktionen, denn im Laufe der letzten Monate sind in Halle viele ukrainische Flüchtlinge an- und untergekommen. „Was sie uns teilweise aus der Heimat berichten, ist wirklich erschreckend. Es fehlen nach wie vor die alltäglichen Dinge“, sagt Sebastian Plath, dem es aber wichtig ist, auch die bedürftigen Haller Bürger nicht zu vergessen.

Aus diesem Grund ruft Plath auch zu Sachspenden für die aktuell etwa 80 bis 100 Menschen auf, die den „Mittagstisch“ der Kirchengemeinde besuchen. Hier kommen die Gäste in den Genuss eines Kaffees, einer warmen Mahlzeit, netter Gesprächen und zusätzlich darf man sich eine kleine Lebensmitteltüte mit nach Hause nehmen. „Diese Lebensmittel bekommen wir von drei Supermärkten. Einer davon schließt nun für fünf bis sechs Wochen – für uns ein herber Verlust. Auch bekommen wir mehr Anfragen von Menschen aus Halle, die in diesen Zeiten nicht so recht wissen, wie alles finanziell weitergehen soll. Wir möchten mit den Sachspenden helfen und ein wenig Freude in den Alltag bringen“, erklärt Sebastian Plath. Er möchte zeigen, dass die Kirchengemeinde „so lange es geht Not wahrnimmt und unterstützt“. Nun hofft er, dass auch die Bevölkerung dabei ist und vom 22. bis zum 24. September (jeweils 9 Uhr bis 18 Uhr) viele Spenden für beide Projekte im Martin Luther Haus abgibt.

Was wird gebraucht? Für die Ukraine: Fertiggerichte, Energieriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, Konservendosen, Nudeln, Milchpulver, Instant-Kaffee, Kerzen, Teelichter, Feuerzeuge, Taschenlampen, Powerbanks, Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Einwegmasken, Duschgel, Zahnpasta, Verbandsmaterial und Kompressen. Für den Mittagstisch: Haltbare Milch, Saft, Tee, Kaffee, Suppen, Eintöpfe, haltbares Gemüse, Fisch in Dosen, Würstchen, haltbare Margarine, Marmelade, Cornflakes, Mehl, Zucker, Öl, Reis, Schokolade, Waschpulver, Spülmittel sowie Katzen- und Hundefutter. Sebastian Plath ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass nur die oben genannten Dinge angenommen werden. Für weitere Informationen ist er telefonisch unter 0177-4318644 erreichbar.