Umweltmarkt Halle will Impulse setzen

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet dieses Jahr wieder der Haller Umweltmarkt statt. Ausgerichtet wird er am Sonntag, 11. September, von 11 bis 18 Uhr am Bürgerzentrum Remise.

Klimafreundlich fahren und nachhaltig kleiden: Vielzahl von Anregungen am 11. September an der Remise

Auch in diesem Jahr wurde zusammen mit Vereinen, Verbänden und anderen Initiativen ein vielseitiges Programm erstellt, das Informationen und Unterhaltung für die ganze Familie verspricht.

Zahlreiche Anbieter stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Dabei setzt die Stadtverwaltung sowohl bei den Programmpunkten als auch bei den Anbietern wieder auf eine regionale Ausrichtung.

Umweltmarkt gibt Denkanstöße

„Ob klimafreundliche Mobilität, nachhaltige Kleidung oder ökologische Landwirtschaft – der Haller Umweltmarkt deckt eine breite Palette an Umweltund Klimaschutzthemen ab“, erklärt Janine Thannhäuser, städtische Abfall- und Umweltberaterin. Nicht nur Informationen können die großen und kleinen Besucher an den Ständen erhalten, es gibt auch wieder einiges zu entdecken. Der Umweltmarkt gibt Denkanstöße zum eigenen Konsumverhalten und bietet die Möglichkeit sich inspirieren zu lassen und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. „Ich freue mich, dass sich auch dieses Jahr wieder so viele unterschiedliche Akteure engagieren und diese tolle Veranstaltung auf die Beine stellen“, sagt Bürgermeister Thomas Tappe.

Er wird den den Haller Umweltmarkt um 11 Uhr auch eröffnen, dazu ist eine Darbietung der OGS Lindenschule geplant. Die Umweltclownin Ines Hansen sorgt mit Zaubertricks und weiteren Überraschungen für Unterhaltung. Während des Umweltmarktes werden auch die Sieger des diesjährigen Stadtradelns ausgezeichnet, das bereits im Mai stattfand.

Kooperation mit der Volkshochschule

Nach der Siegerehrung performen Marceline & Stephan ein buntes und gut gelauntes Programm bestehend aus eigenen deutschsprachigen Songs und internationalen (Oldie)-Covern. In der Bücherei geht es um 15 Uhr im Vortrag „Unser Umgang mit Textilien“ von Alice Schuster in Kooperation mit der vhs Ravensberg um das Hinterfragen unserer Konsumgewohnheiten und wie unsere Perspektive Einfluss auf unseren Umgang mit Textilien hat. Im anschließenden Workshop um 15:45 Uhr „Aus alt mach neu“ wird Kleidung neu gestylt und kombiniert. Für den Workshop wird bis zum 8. September um Anmeldung gebeten unter: [email protected] oder Telefon 05201 8109-0.

Weitere Informationen zum Umweltmarkt gibt es im Internet unter www.hallewestfalen.de in der Rubrik Klima & Umwelt und im Flyer, der im Rathaus und in Geschäften ausliegt.