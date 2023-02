Unfall auf  Radweg in Halle

Am Montagmorgen (06.02., 07.25 Uhr) ereignete sich auf der Straße Grüner Weg ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer und einem Pedelecfahrer. Den Erkenntnissen zufolge befuhr der 27-jährige Pedelecfahrer den Radweg des Grünen Wegs von Werther in Richtung Halle. An der Ausfahrt des Wanderparkplatzes Ascheloh beabsichtigte der Fahrer eines weißen Pkw zur gleichen Zeit auf die Straße Grüner Weg einzubiegen. Als der Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug bis auf den Radweg vorrollte, kam der 27-Jährige mit seinem Pedelec aufgrund einer Notbremsung zu Sturz und kollidierte mit der Beifahrerseite des Pkw. Der Fahrer des weißen Pkw habe noch kurz gehalten und sei dann, ohne sich weiter zu kümmern, nach rechts in Richtung Werther davongefahren.

Der 27-jährige Mann aus Bielefeld wurde bei dem Sturz leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wem ist rund um die Unfallzeit auf dem Grünen Weg oder auf dem Wanderparkplatz Ascheloh ein weißer Pkw mit Gütersloher Kennzeichen (GT) aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.