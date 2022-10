Ungewöhnliche Ziele, ungewöhnliche Reisen

Zwischen Südtirol, Äthiopien und Kurdistan, Reisen per pedes, per Motorrad oder sogar im Rollstuhl - die Reihe "Länder und Menschen" der Volkshochschule Ravensberg dürfte auch in der neuen Saison ihre Liebhaber finden. In der Aula des Haller Berufskollegs stehen spannende, bildgewaltige Reisen an.

„Endlich ist es wieder soweit“, freut sich auch Organisator Ulrich Fälker vor dem Start der VHS-Reihe „Länder und Menschen“ zum Saisonstart 2022/2023. „Wir setzen darauf, dass uns das Publikum, das uns über viele Jahre treu begleitet hat, auch diesmal wieder zahlreich dabei ist.“

Neben der Online-Buchung oder der Voranmeldung bei der VHS wird es in dieser Saison auch wieder die Abendkasse geben, um Besuchern, die sich kurzfristig entschließen, die Möglichkeit zu geben, an Tickets zu kommen.

"Um spannende Themen und gute Referenten zu finden, haben wir im Laufe des Jahres wieder viele Vorträge gesehen und Gespräche geführt", berichtet Ulrich Fälker. Auf die Auswahl darf man gespannt sein:

David Lohmüller reiste per Fahrrad durch Kurdistan. Foto: David Lohmüller

Den Auftakt am 16. November macht Dirk Schäfer mit seinem Beitrag „Namibia – 10 Leben“. Landschaften, die an Wüstenplaneten erinnern, prägen weite Teile des Landes. Eine Tierwelt, die sich an die extremen Verhältnisse anpassen musste, schuf Überlebenskünstler, die nirgendwo anders auf der Welt zu finden sind. Und unter den Menschen, die es schaffen, hier zu überleben, gibt es viele, die sich mit ganzer Kraft für den Erhalt der Kultur Namibias und seiner grandiosen Natur einsetzen. Mit beeindruckenden Fotos und Filmsequenzen nimmt Dirk Schäfer die Zuschauer mit auf einen unvergesslichen Roadtrip.

Ein besonderes Highlight folgt am 11. Januar 2023: „Südtirol und Dolomiten“ von Walter Steinberg und Siglinde Fischer. Südtirol, das ist viel mehr als Berge & Burgen, als Speck & Ski, als Drei Zinnen und Ortler, als Waale und Weihwasser, als Wolkenstein und Wanderwege! Walter Steinberg hat drei Jahre in Brixen gelebt. Die Idee, die italienische Seite der Alpen für eine Fotoreportage zu durchwandern, setzte er mit seiner Frau Siglinde 2017 in die Tat um. Sie wanderten durch die Dolomiten von Ost nach West, später durch die Sarntaler Alpen, die Texel- und die Ortlergruppe. Im Vinschgau und Ahrntal besuchen sie Bildhauer. Bauern zeigen, wie sie mit viel Herzblut den Schatz regionaler Produkte hüten…

Andreas Proeve "on the road". Foto: Andreas Proeve

„Irak – Eine Reise ins unbekannte Kurdistan“ nennt der Freiburger Fotograf David Lohmüller seinen Vortrag, der am 25. Januar zu sehen ist. Er zeigt in seiner eindrucksvollen Reportage eine einzigartige Region, die weitaus mehr zu erzählen hat: Großartige Landschaften, pulsierende Städte, bunte Basare, traditionelle Feste und der Alltag der Menschen - Einblicke in eine Region, die kaum jemand kennt. Lohmüller richtet den Blick auch darauf, was in der Berichterstattung oft zu kurz kommt: Die Natur, religiöse und kulturelle Vielfalt, Menschen, die lachen, arbeiten, diskutieren und feiern - das Positive.

„Zu Fuß nach Jerusalem und zurück“ mit Pater Johannes Maria Schwarz sollte bereits in der letzten Saison bei "Länder & Menschen" laufen. Am 8. Februar ist es so weit: 14.000 Kilometer lief Schwarz zu Fuß: Ein außergewöhnlicher Weg führte den katholischen Priester zu Fuß nach Jerusalem und wieder zurück in seine liechtensteinische Heimat.

Er stieg über die schneebedeckten Alpen, kämpfte sich durch die schlammigen Wälder der Slowakei, passierte armselige Dörfer in der Karpatenukraine, floh vor rumänischen Hirtenhunden, litt in russischen Straßengräben, kam zur Ruhe in georgischen Höhlenklöstern.

„Gegen den Strom - 40 Jahre mit dem Rollstuhl um die Welt“ heißt der Beitrag, der am 22. Februar im Haller Berufskolleg zu sehen ist. Treue Besucher werden Andrea Pröve sicher kennen. Schon mehrfach war der rollstuhlfahrende Abenteurer hier zu Gast. Der Rückblick mit den spannendsten Abenteuern seiner Reisen führt den Zuschauer nach Indien, Nepal, in den Himalaya und nach China.

So offensiv und hautnah, wie er unterwegs ist, erlebt der Zuschauer auch seine Auftritte und Fotoreportagen: Spannend, lebendig und live erzählt, bereichert mit Interviews, O-Tonaufnahmen, Videos und Musik. Ansteckender Witz, Humor und die Offenheit dessen, der das Leben liebt, prägen auch seine Bücher, die die „Spiegel-Bestsellerliste“ erreicht haben.

„Äthiopien – unterwegs auf dem Dach Afrikas“ nennt Ulrich Fälker seinen Vortrag, mit dem er zum Abschluss der Reihe am 8. März selbst vor das Publikum tritt. Ursprungsland des Kaffees, Wiege der Menschheit, Dach Afrikas, 3000 Jahre Siedlungsgeschichte, älteste christliche Kultur des Kontinents, Heimat ursprünglicher afrikanischer Kulturen…! Gründe, nach Äthiopien zu reisen, gibt es reichlich.

In den Gassen einer UNESCO-Welterbe-Stadt

Faszinierend ist vor allem die kulturelle Vielfalt: Orte christlicher Kultur, die zu den ältesten der Welt zählten. Die antike Stadt Axum und die Felsenkirchen des Tigray und Lalibelas sind Zeugen des frühen Christentums in Äthiopien. In den Gassen der UNESCO-Welterbe-Stadt Harar tauchen wir in das dichte Gedränge einer islamischen Stadt ein. Tief im Süden an der Grenze zu Kenia leben 14 Völker an den Ufern des Omo-Flusses. Ihre Kultur ist in der Existenz bedroht, aber noch lebendig…

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Berufskolleg-Aula. Karten gibt es online unter www.vhs-ravensberg.de, per E-Mail an [email protected] und an der Abendkasse. Eine telefonische Reservierung ist unter 05201 / 8109-0 möglich.