Der Haller Mittagstisch versorgt jede Woche zwischen 70 und 100 bedürftige Menschen - Tendenz steigend. Sehr wertvoll ist daher für die Organisatoren die Spende in Höhe von über 580 Euro, die die Hörster Chöre jetzt sammelten.

Das diesjährige Adventskonzert der Hörster Chöre dürfte als voller Erfolg verbucht werden können: Denn nicht nur, dass die Protagonisten vom Männergesangverein (MGV) Hörste, dem Posaunenchor Hörste-Hesselteich-Bockhorst und dem Ökumenischen Kirchenchor Hörste / Stockkämpen für zufriedene Besucher sorgten, auch die Summe der gesammelten Spenden kann sich mehr als sehen lassen.

Insgesamt 582,70 Euro sind zusammengekommen, welche die Verantwortlichen nun Sebastian Plath vom „Mittagstisch“ der Evangelischen Kirchengemeinde Halle überreicht haben. „Wir sind sehr dankbar. Etwas sehr Schönes, denn uns tut jeder Euro gut, den wir nächstes Jahr einsetzen können - sei es für Lebensmittel oder Dinge des alltäglichen Lebens“, betont Sebastian Plath.

Mit seinem Team von 25 ehrenamtlichen Helfern versorgt Plath jeden Mittwoch von 11 bis 14 Uhr zahlreiche Bedürftige im Martin-Luther-Haus mit einer warmen Mahlzeit, kleinen „Giveaways“ und vor allem netter Gesellschaft. "Momentan sind es etwa 70 bis 100 Gäste - Tendenz steigend", berichtet Plath, demzufolge sich die Haller in der Weihnachtszeit sehr spendabel gezeigt hätten.

Eine Unterstützung, die wirklich bemerkenswert ist und an der sich auch Christiane Strothmann vom Ökumenischen Kirchenchor Hörste-Stockkämpen beteiligen möchte. „Weil dieses Jahr alles so schwierig ist, haben wir gesagt, dass wir die Spende dem Mittagstisch zugute kommen lassen wollen“, sagt Strothmann. Und Wilhelm Pohlmann vom MGV Hörste fügt hinzu „Ich finde es auch mal gut, wenn das Geld in der Nähe bleibt.“

Worte, die Sebastian Plath gerne hört. Er weist darauf hin, dass der Mittagstisch aktuell gerne Lebensmittelspenden entgegennimmt. „Vielleicht gibt es ja Sachen, die man selbst gar nicht braucht“, so Plath, demzufolge Spenden zu den regulären Öffnungszeiten im Gemeindebüro (Martin-Luther-Straße 7) entgegengenommen werden.