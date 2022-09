Veränderung erzeugt Sorgen

Seitdem hängt in der Gemeinde der Haussegen etwas schief. Das ist ein Grund, warum am Sonntag, 11. September, 17 Uhr zu einer Gemeindeversammlung ins Martin-Luther-Haus eingeladen wird. Bevor das neue Gottesdienstangebot bereits an diesem Wochenende startet (siehe Kasten), erläuterte Pfarrer Nicolai Hamilton, der aktuell den Vorsitz im Presbyterium hat, zusammen mit Kollegen die Hintergründe der geplanten Veränderungen. „Wir beobachten schon seit längerem , dass die klassischen Gottesdienste von immer weniger besucht werden. Demgegenüber sind moderne Gottesdienstformen viel besser besucht“, sagt Hamilton. Er sieht in der Gemeinde viele Gruppen in der Jugendarbeit, in Hauskreisen oder auch bei Besuchern von sogenannten Alpha-Kursen für Quereinsteiger in Sachen Glauben, die sich von den klassischen Gottesdiensten nicht mehr eingeladen fühlten. Hamilton räumt ein, dass insbesondere viele ältere Gemeindeglieder mit modernen Gottesdienstformen mit Bandmusik und ohne die traditionelle Liturgie und Orgelmusik nicht viel anfangen könnten. „Wir sind als evangelische Kirche aber auch nicht der Verein zur Bewahrung der Orgel“, sagte Hamilton. Letztlich aber gebe es für die Liebhaber der Orgelmusik und der alten Gesänge weiterhin den klassischen Gottesdienst in der St. Johanniskirche, der ab diesem Sonntag jetzt immer schon um 9.30 Uhr beginnt. Pfarrer Tim Henselmeyer verglich dies mit unterschiedlichen Zielgruppenansprachen wie bei den Radiosendern 1Live und WDR3. Unterm Strich erwarte man durch das neue Gottesdienstangebot in der Summe mehr Besucher als die 60 bis 120, die sonntags sonst noch zu den normalen Gottesdiensten kamen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar