"Verkehrswende tut auch weh"

Die Stadt Halle beteiligt sich an der europaweiten Mobilitätswoche – einige Angebote, aber auch Diskussionsstoff

„Halle in Bewegung“ am Freitag, 16. September, ab 16 Uhr: Im Anschluss an den Markt bleibt der Ronchinplatz für die Auftaktveranstaltung, organisiert von den Haller Grünen, gesperrt. Jung und Alt haben die Gelegenheit, auch außergewöhnliche Mobilitätsangebote kennenzulernen, sich auf einem Einrad oder Hochrad fortzubewegen oder sich einfach mal mit Springseilen auszutoben. Außerdem heizt Faryna mit Livemusik für Kinder ein, ehe danach ab 17.30 Uhr Akustik-Musik auf dem Programm steht. Die TeeWiese versorgt das Publikum mit Eistee, das Fahrradgeschäft Avanti informiert rund ums Rad. Außerdem werden die Preise des Umweltmarkt-Malwettbewerbs überreicht.