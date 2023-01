Versmold wird größer und bunter

Versmold

Die Stadt Versmold eilt von Rekord zu Rekord in Bezug auf ihre Einwohnerzahl. Mit Stichtag 31. Dezember 2022 lebten hier 22.516 Menschen (11.343 Männer, 11.173 Frauen) - 394 mehr als ein Jahr zuvor (22.122). Und dass, obwohl die Zahl der Sterbefälle mit 246 (137 männlich, 109 weiblich) größer war als die der Geburten mit 210 (110 männlich, 100 weiblich). 70 Babys kamen in Halle zur Welt, weitere 42 in Bielefeld und 38 in Osnabrück. Die beliebtesten Namen waren Elias (4) und Lina (3).

Von Klaus Münstermann