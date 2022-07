Versmolderin (66) nimmt Mercedes die Vorfahrt

Nach Auskunft der Polizei fuhr ein Autofahrer (29) aus Harsewinkel mit seinem schwarzen Mercedes auf der Lange Straße aus Oesterweg kommend in Richtung Harsewinkel. Dazu beabsichtigte er die Ampelkreuzung zu überqueren. Zur gleichen Zeit wollte eine Frau (66) aus Versmold, die mit einem Ford-Personentransporter eines Reiseunternehmers aus Peckeloh aus Harsewinkel kommend unterwegs war, an der Kreuzung links in Richtung Vorbruchstraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mercedesfahrer. In der Folge kam es zur Kollision, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

