Versuchter Einbruch in Halle

Halle

Die Polizei Gütersloh wurde am frühen Donnerstagabend (01.12., 19.25 Uhr) über einen versuchten Wohnungseinbruch in eine Erdgeschosswohnung am Eisweg informiert. Den Erkenntnissen nach versuchte ein bislang unbekannter Täter über den Balkon in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen.