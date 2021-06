Verwaltung empfiehlt den großen Schulneubau für elf Millionen Euro

Halle (WB). Die politische Diskussion über die Frage, ob die Grundschule Gartnisch für geschätzt mindestens 11 Millionen Euro komplett neu gebaut werden soll oder ob das Vorhaben wegen der vielen Unsicherheiten in der Corona-Krise jetzt noch nicht beschlossen werden sollte, hat in diesen Tagen Fahrt aufgenommen. Während CDU-Bürgermeisterkandidat Thomas Tappe „Maß halten“ als Parole ausgegeben hat und sich gegen schnelle Beschlüsse ausspricht (WB 9. Mai), plädiert die Grünen-Bürgermeisterkandidatin Dr. Kirsten Witte für einen Ausbau der Schule (WB 11. Mai).

Die Verwaltung hat für die am Donnerstag, 13. Mai, 17.15 Uhr angesetzte gemeinsame Sitzung des Schul- und Bauausschusses in der Mensa der Gesamtschule eine ausführliche Vorlage ins Bürger- und Ratsinformationssystem der Stadt gestellt, in der sie den Gesamtneubau der Grundschule in einem Bauabschnitt empfiehlt.

Land sieht Voraussetzungen für Fördermittel nicht gegeben

Auf zwei Fragen, die bei der bisherigen Debatte noch offen waren, gibt es jetzt Antworten, die freilich an der Beschlussempfehlung zum Neubau nichts ändern sollen. Erstens: Die Stadt Halle wird für die bislang höchste Einzelinvestition in ihrer Geschichte keine Landeszuschüsse bekommen. Die Stadt hatte sich bei der Bezirksregierung bemüht, Städtebaufördermittel zu erlangen. Dafür müsste eine Schule auch wichtige Funktionen für ein Stadtquartier übernehmen und Bestandteil eines integrierten Handlungskonzeptes mit Gebietsbezug sein. Das Land sieht jedoch die Voraussetzungen nicht gegeben. Und auch andere Fördermöglichkeiten kommen laut Verwaltung bei diesem Projekt nicht zum Tragen.

Hauptgebäude wäre auch zu sanieren, der OGS-Bereich allerdings nicht

Zweite offene Frage war der energetische Zustand des Hauptgebäudes, der in der politischen Debatte immer wieder als Begründung für einen notwendigen Neubau angeführt wurde. Seit einigen Tagen liegt das Gutachten des Büros „Die Bauwerkstadt“ von Architekt Oliver Erdmann vor. Seine zentrale Aussage: „Auch das Hauptgebäude weist energetische Mängel auf, die auch schon im Objektbericht 2016 ausgezeigt wurden. Das Hauptgebäude ist jedoch in keinerlei Hinsicht abgängig oder baufällig. Im Gegensatz zum OGS-Gebäude ist das Grundschulgebäude substanziell nicht unzureichend.“ Es gibt einen umfänglichen Objektbericht des Büros zum Hauptgebäude. Die Fenster befänden sich in einem guten Zustand und schlössen dicht, ist dort zu lesen. Weiterhin werden energetische Sanierungsvorschläge für Dach und Außenwände des Hauptgebäudes unterbreitet, die mit einer Summe mit 581.432 Euro ausgewiesen sind. Wegen der mangelhaften Verhältnisse im alten Gartnischer Schulgebäude (OGS-Bereich) hatte die Diskussion vor Jahren ihren Anfang genommen. Erdmann sieht für dieses Objekt keinen wirtschaftlichen Sanierungsfahrplan, empfiehlt deshalb Rückbau und Neuerrichtung. Gegen die Abrisspläne für das historische Gebäude hatte sich wegen der Bedeutung für den Ortsteil vereinzelt Widerstand von Bürgern artikuliert.

CDU lehnt große Lösung ab und blieb bisher in Minderheiten-Position

Politisch ist die große Neubaulösung bislang immer von SPD, Grünen und UWG unterstützt worden. Als Argument wird auch das „innovative pädagogische Raumkonzept“ angeführt, das sich am besten in einem Bauabschnitt realisieren lasse. Die CDU hatte bereits im Vorjahr die große Lösung abgelehnt und empfohlen, sich auf das Notwendige zu konzentrieren, womit ein Ausbau des OGS-Bereiches (mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt) sowie eine womöglich gemeinsame Lösung für die benachbarte Förderschule, die dringend ihren OGS-Bereich ausbauen muss, angeregt wurde. Es blieb eine Minderheiten-Position.

Förderschule nebenan braucht mehr Platz für den eigenen OGS-Bereich

Mittlerweile hat die Stadt mit dem Kreis Gütersloh als Träger der Förderschule Gespräche über eine Übernahme des Grundschul-Hauptgebäudes geführt. Der Kreis würde die Flächen im Erdgeschoss des Grundschul-Hauptgebäudes für eine Förderschul-OGS gerne übernehmen. Für das Obergeschoss hat der Kreis demnach keine Verwendung. Hier gibt es Überlegungen, das städtische Archiv bzw. Räume für die VHS und Vereine anzubieten.