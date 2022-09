Verwaltung will altes Haller Möbelhaus abreißen

Das alte Möbelhaus Wolff an der Langen Straße in Halle ist seit einigen Jahren in Besitz der Stadt. Die Archivexperten des Landschaftsverbandes sehen hier eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit für das Stadtarchiv. Die Bauverwaltung aber möchte das Gebäude mit anderen in der Nachbarschaft abreißen lassen.

Foto: Küppers