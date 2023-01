Viel mehr als ein Supermarkt

Halle-Künsebeck

Seit Ende August steht fest, dass Künsebeck nach Jahrzehnte langem Kampf einen Supermarkt bekommt. Die My Enso-Genossenschaft siedelt sich mit einem Vollsortiment-Laden, in dem rund um die Uhr eingekauft werden kann, auf dem städtischen Grundstück am Bahnhof im Haller Ortsteil an, weil die Künsker mit dem Kauf von Anteilen das Projekt als potenzielle Kunden tragen. Doch nicht nur das: Sie werden an der Gestaltung des Tante Enso-Supermarktes beteiligt.

Von Stephan Arend