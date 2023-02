Viel Zuspruch für ein neues Format

Halle

Es geschieht nicht allzu oft, dass ein Publikum aus „Versuchskaninchen“ besteht. Genau diese Formulierung wählt Kirchenmusikdirektor Friedmann Engelbert, als er die Zuhörer in der St. Johanniskirche begrüßt. Diese nehmen es entspannt auf, schließlich „lockert so ein Glühwein richtig die Stimmung“, wie ein Besucher treffend feststellt. In Kombination mit unterschiedlichen Wraps wird dieser in der Kirche serviert, bevor das Leipziger Ensemble „Forbicina“ den Abend musikalisch einleitet.

Von Johannes Gerhards