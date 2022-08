Viele alte Straßen können Kommunen nicht mehr abrechnen

In vielen NRW-Kommunen herrscht Alarmstimmung. Denn ein jüngst in Kraft getretenes Landesgesetz legt bei der Abrechnung von Straßen mit Anliegern neue Fristen fest, die auch die Stadt Halle kalt erwischt haben. Der Städte- und Gemeindebund hat einen "Brandbrief" an das NRW-Bauministerium geschickt, und die Stadt Halle hat Fachanwälte eingeschaltet, "um Schaden von der Stadt abzuwenden".

Das seit Juni geltende neue Erschließungsbeitragsrecht in NRW bringt die Stadt Halle in Nöte, wie mutmaßlich viele andere der 396 Kommunen in NRW auch. Die möglichen finanziellen Verluste für die Stadt werden nach vorläufigen Erhebungen in der Bauverwaltung als so schwerwiegend eingestuft, dass mittlerweile die renommierte Fachanwaltskanzlei Brandi mit einer rechtlichen Prüfung beauftragt wurde, um, wie es in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses hieß, „Schaden von der Stadt Halle abzuwenden“.