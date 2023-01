Viele Ideen und 10.000 Euro für Künsebeck

Bäckerei, Café, Seniorenwohnungen: Was soll sich außer dem geplanten Supermarkt ansiedeln? – Workshop am 17.Januar

Halle

Die My Enso Genossenschaft möchte auch in Halle-Künsebeck ein Angebot schaffen, das die Vorteile eines Tante-Emma-Ladens und des digitalen Einkaufens verknüpft. Möglich gemacht haben den geplanten Bau eines Supermarktes in der Nähe des Bahnhofs die Künsebecker Bürger(innen). Sie haben mit dem Kauf von Anteilen unterstrichen, dass sie als künftige Kunden hinter dem Projekt stehen. Nun erhalten sie wie versprochen die Möglichkeit, ihren Markt mitzugestalten.

Von Stephan Arend