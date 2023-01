Vier Einbrüche in Handyshops

Handyshops waren am frühen Mittwoch-Morgen das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Vier Einbrüche sind im Kreis Gütersloh angezeigt worden, davon zwei in Geschäfte an der Berliner Straße in Versmold. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter hatten am frühen Mittwochmorgen gegen vier Uhr in ein Handygeschäft an der Berliner Straße in Versmold eingebrochen. Kurz danach kam es zu ähnlichen Einbrüchen in einem Harsewinkler und Rheda-Wiedenbrücker Handyshop. Während die Polizei Tatzusammenhänge prüfte, wurde im Laufe des Mittwochs der nächste Einbruch in einen weiteren Mobilfunkshop in Versmold, ebenfalls an der Berliner Straße, angezeigt.

Handys und Tablets gestohlen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften die Täter bei den beiden gegenüberliegenden Geschäften zur gleichen Tatzeit zugeschlagen haben. Auch im zweiten Fall zerstörten die Täter ein Schaufenster und durchwühlten anschließend den Verkaufsraum. Auch aus diesem Geschäft wurden eine Vielzahl Handys und Tablets gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.