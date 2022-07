Vision vom Stadtpark wird Wirklichkeit

Erstmals habe das Thema 2017 auf der Tagesordnung bei den Haushaltsplanungen gestanden, als über neue Gegebenheiten rund um den Bauhof debattiert wurde. Die Entscheidung, diesen an die Sundernstraße zu verlegen, sei rückblickend genau richtig gewesen, betont der Bürgermeister, der seinerzeit nicht zu den Befürwortern dieser Idee gehörte. Der im Juni 2020 übergebene 90-prozentige Förderbescheid wurde in Folge der Corona-Pandemie um die fehlenden zehn Prozent zur Gesamtfördersumme von 2,4 Millionen Euro aufgestockt. „Derzeit gehen wir davon aus, dass wir weitestgehend im Kostenrahmen bleiben, weil bei den Kalkulationen üppig gerechnet wurde“, sagt Dirk Speckmann. Das größte Risiko für den weiteren Bauablauf besteht in seinen Augen in möglichen Materialengpässen. Er lobt seinen allgemeinen Vertreter Ralf Vieweg für dessen „wunderbare Poesie“ bei der Antragsformulierung und den Umweltmanager Dirk Nolkemper, der nun seinen langgehegten Wunsch der Freilegung des restlichen Violenbachs in die Tat umsetzen könne. Sein Dank geht auch an die Vertreter der Kommunalpolitik für „intensive Debatten und wunderbare Anregungen“. Verzichtbare Komponenten konnten so eingespart werden, um den Kostenrahmen einzuhalten. Während Speckmann mit der Landschaftsplanerin Nadine Schilla und dem Architekten Oliver Erdmann beim symbolischen Spatenstich die Baumaßnahmen für das Bürgerzentrum einleitet, wird im Hintergrund bereits der Bachverlauf für den Violenbach abgesteckt.

