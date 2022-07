Vom Notfall-Einsatz zum Eisstockschießen

Halle-Kölkebeck

Wie lassen sich laue Sommerabende am besten aushalten? Mit Familie, Freunden und Bekannten, klar. Und die passende Abkühlung? Funktioniert mit leckeren Getränken – und mit der „Krombacher-Allee“ auf dem „Eis“. Wie bitte? Richtig gelesen, Eisstockschießen kann auch im Juli Riesenspaß machen. All das hat am Samstag und Sonntag für einen gelungenen 32. Kölkebecker Sommertreff gesorgt.

Von Mika Krüger und Volker Hagemann