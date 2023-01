Was als anfängliches Grummeln im Hintergrund begann, hat sich zu einem veritablen politischen Aufstand im Altkreis Halle entwickelt. Man darf davon ausgehen, dass der unter den Bürgermeistern abgestimmte Resolutionsentwurf so oder so ähnlich eine Mehrheit in den betroffenen Stadträten des Altkreises finden wird.

