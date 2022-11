Die Kreissparkasse Halle und die Kreissparkasse Wiedenbrück haben überraschend Sondierungsgespräche angekündigt, die in einer Fusion münden könnten. Das wirft auch kritische Fragen auf.

Blick auf die Zentrale der Kreissparkasse Halle, von wo man nach einem denkbar knappen Beschluss des Verwaltungsrates nunmehr in Sondierungsgespräche mit der Kreissparkasse Wiedenbrück zwecks möglicher Fusion einsteigen wird.

Es ist wie fast immer: Die spannendsten Sachen passieren hinter verschlossenen Türen. Wenn in dieserWoche also die Kreissparkasse Halle mitteilt, dass sie mit der Kreissparkasse Wiedenbrück Sondierungsgespräche über Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufnehmen will, die von einzelnen Kooperationen bis hin zu einer Verschmelzung reichen, dann ist hinter den Kulissen bereits vorher jede Menge passiert.