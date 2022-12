Von Künsebecker, für Künsebecker

Hunderte Besucher strömten am 2. Advent zum Nikolausmarkt

Halle-Künsebeck

War es zuletzt noch ein kleiner Budenzauber mit maximal fünf Ständen, so hat sich der Künsebecker Nikolausmarkt seinen Namen am zweiten Advent mehr als verdient. Denn den Organisatoren war es gelungen, mit nunmehr 20 Ständen für eine echte „Markt-Atmosphäre“ zu sorgen, die ihren gemütlichen Charakter keineswegs verloren hat - davon konnten sich am 2. Advent mehrere hundert Besucher überzeugen.

Von Malte Krammenschneider