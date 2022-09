Von Mutter Änne zu Tante Enso

In Künsebeck soll wieder ein Supermarkt eröffnen – das weckt bei Marianne Marten Erinnerungen an das Lebensmittelgeschäft Jäckel

Halle-Künsebeck

Künsebeck will einen Supermarkt – das hat sich in den letzten Wochen deutlich gezeigt. Schon zur Bürgerversammlung, die eigentlich der Start für eine Kampagne ist, hatte das Dorf die nötigen 400 Teilhaber für die Supermarkt-Genossenschaft „My Enso“ zusammen. Geschäftsführer Thorsten Bausch konnte deshalb direkt verkünden: „Wir kommen nach Künsebeck!“ Bei Marianne Marten weckt das Erinnerungen an das Lebensmittelgeschäft Jäckel.