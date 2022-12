Es gibt wiederkehrende Themen in unserem Sprengel, von denen man sich wünschte, dass sie mehr Menschen im Allgemeinen und Verantwortungsträger im Besonderen zum Anlass für gute Vorsätze im neuen Jahr nähmen.

Wenn man als Redakteur Ereignisse des Jahres für Rückblicke Revue passieren lässt, staunt man, was binnen zwölf Monaten auch in unserem Sprengel so alles passiert. An längst nicht alles kann man erinnern. Doch beim Überblicken fallen Themen auf, die immer wieder kehren und die für unsere Lebensgemeinschaft von Bedeutung sind. Es sind Themen dabei, von denen man sich wünschte, dass sie mehr Menschen im Allgemeinen und Verantwortungsträger im Besonderen zum Anlass für gute Vorsätze im neuen Jahr nähmen.

Die Solidarität mit der Ukraine ist zu Beginn des Krieges auch in Halle groß: So voll war der Kirchplatz bei einer Kundgebung in der ersten Kriegswoche. Foto: Krammenschneider

Erinnern wir uns als Erstes zurück ans Frühjahr, als in Folge des Krieges in der Ukraine immer mehr Frauen und Kinder zu uns kamen, um vor allem Sicherheit zu finden. Dass die anfangs sehr große Hilfsbereitschaft, die sich zum Beispiel im Anbieten von überraschend vielen privaten Wohnräumen zeigte, im Laufe der Zeit wieder abnahm, ist womöglich verständlich. Doch die Not wird umständehalber leider nicht geringer werden, sodass im neuen Jahr von uns allen eher mehr denn weniger Solidarität gefragt sein wird. Herz zeigen, das wäre ein guter Vorsatz fürs neue Jahr.

Hier sind Helfer der Tafel in Halle, die kurz vor Weihnachten einige Extrarationen an Bedürftige verteilen. Foto: Küppers

Bei der Unterstützung für die örtlichen Tafeln haben viele Menschen in diesem Jahr bereits bewiesen, dass sie ihr Herz auf dem rechten Fleck haben. Die wachsenden Probleme der Tafel – weniger Lebensmittelspenden bei deutlich mehr Bedürftigen- sind dargestellt worden. Das Großartige war die Reaktion in der Bevölkerung, die zuletzt deutlich mehr Spenden aufgebracht und sich mit persönlichen Engagement eingebracht hat als je zuvor, um die gute Sache zu stützen. Weiter sich solidarisch unterhaken und beim Helfen nicht lockerlassen, wäre ein weiterer Vorsatz fürs neue Jahr.

Das von der TWO betriebene Wasserwerk der Stadt Halle fördert Millionen Kubikmeter Grundwasser im Jahr. Foto: Küppers

Neben sozialen haben auch Umweltthemen die Sorgen von Menschen in 2022 bestimmt. Insbesondere der Umgang mit unserem Grundwasser ist und bleibt ein großes Thema. Was sich dabei immer wieder zeigt: Vor allem kundige Beurteilungen durch echte Fachleute von tatsächlichen oder nur vermeintlichen Problemen helfen dabei, einen realistischen Blick zu gewinnen. Vorsatz fürs neue Jahr: Mehr Information statt Sensation. Und der Rat eines Hydrogeologen, dass man doch bitte ernsthaft Wasser sparen möge, indem man zum Beispiel beim Zähneputzen nicht ständig den Hahn laufen lässt, ist als guter Vorsatz doch eigentlich sehr einfach umzusetzen.

Sie stellten die Kampagnen für Halle vor: (von links) Timo Klack (Stadtmarketing), Susanne Kock (HIW), Frank Hofen (Innenstadtmanagement, Jennifer Zacher-Handke („Kauf im Ort“) und Dieter Büßelberg (HIW). Foto: Küppers

Als wachsendes Problemfeld zeigt sich im ablaufenden Jahr die Lage der Geschäfte in unseren Innenstädten. Und in der heimischen Gastronomie kommen gleich mehrere Schwierigkeiten zusammen, die zunehmend zu Einschränkungen dieser wichtigen Dienstleistung geführt haben. Die Vorsätze fürs neue Jahr: Verantwortungsträger tun viel mehr als bisher dafür, dass unsere noch bestehende Geschäftswelt nicht weitere Probleme und Bestandsgefährdungen an den Hals geladen bekommt. Und der Rest der Bürger nimmt sich vor: Kauf und iss mehr im Ort.