Von Sonnenaufgang bis in die tiefe Nacht mit Telemann und Bach

Halle

Einen ganzen Tag und eine Messe im „Schnelldurchlauf“ konnten die Besucher des Oratorienkonzerts am Sonntag im Rahmen der Haller Bach-Tage in der St. Johanniskirche erleben. Vier überzeugende Solistinnen und Solisten, die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles der Johanniskantorei und das Telemannische Collegium Michaelstein entführten das Publikum unter dem Dirigat von Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert zunächst auf eine musikalische Reise von Sonnenaufgang bis in die dunkle Nacht. Direkt im Anschluss folgte mit der g-moll-Messe von Johann Sebastian Bach eine der auf das „Kyrie“ und „Gloria“ verkürzten sogenannten „Lutherischen Messen“.

Von Christina Geis