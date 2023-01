Vorbereitungen für neues Flüchtlingsheim in Halle gestartet

Die Pläne für das neue Flüchtlingsheim sind schon einige Jahre alt. Als es vor knapp fünf Jahren am Heidekamp (Nähe Sandkamp) realisiert werden sollte, gab es erheblichen Widerstand aus der Nachbarschaft. Letztlich führte eine Entspannung der damaligen Lage zu einem vorläufigen Verzicht auf den Neubau. Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und dem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen auch aus anderen Ländern bereits in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres, kamen die alten Baupläne für ein Flüchtlingsheim wieder aus der Schublade. Zunächst war ein Standort im Gewerbegebiet Kleine Heide an der sogenannten "Schneider-Wiese" im Gespräch. Doch auf den Standort wurde alsbald verzichtet und stattdessen ein stadteigenes Areal auf dem sogenannten Borgers-Gelände an der Straße Klingenhagen/Ecke Mönchstraße ins Auge gefasst.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert