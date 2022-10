Der Chef des Modeunternehmens Walbusch aus Solingen, das sich nach Kauf von Logistikzentrum und Outlet im Haller Ravenna-Park engagiert, hat sich beim Wirtschaftstreffen der Stadt vorgestellt. Christian Busch sprach zwar aktuelle Probleme an, zeigte sich aber für die Zukunft optimistisch.

Haller Wirtschaftstreffen bringt trotz Sorgen auch optimistische Töne - Premiere für Christian Busch in diesem Kreis

"Guten Abend, ich bin der Neue hier.“ Mit einer lockeren, humorvollen und persönlich offenen Art hat der Mitgastgeber des 19. Haller Wirtschaftstreffens die Tonlage gesetzt. Christian Busch, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter des Modeunternehmens Walbusch aus Solingen und neuer Eigentümer des vormaligen Gerry-Weber-Logistikzentrums mit angrenzendem Outlet im Ravenna-Park, hat gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Tappe mehr als 70 geladene Gäste aus Haller Politik und Wirtschaft am Donnerstagabend im neuen Restaurant „Kantine“ im Ravenna-Park-Outlet begrüßt. In einer Phase mit vielen schweren Problemen gleichzeitig und in der die Wirtschaftsinstitute eine Rezession vorhersagen, wurde das Wirtschaftstreffen von Teilnehmern gleichwohl dennoch als anregender Abend empfunden, bei dem auch Umwelt- und Klimafragen im Mittelpunkt standen.