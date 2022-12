Warum Angler Naturschützer und keine Sportler sind

Wie hat sich die Mitgliederzahl in Corona-Zeiten entwickelt, speziell die der Kinder und Jugendlichen? Manuel Szykowny: Sicherlich hat gerade die erste Zeit in der Pandemie die Menschen wieder ein Stück näher zur Natur gebracht und der ein oder andere wird das Angeln für sich entdeckt oder wiederentdeckt haben. Wir beziehen unsere starken Mitgliederzuwächse aber eher auf den Umbau des Vereins. Wir sind inzwischen ein sehr moderner Familien-Verein geworden. Durch unsere Vereinsapp sind wir zu 100 Prozent digital. Angebote wie etwa die kostenlose Mietung des Vereinsruderbootes sind dadurch kinderleicht nutzbar geworden. Auch das Angebot von kleinen und größeren Events wurde stark ausgebaut. Das spricht sich halt rum. In Pandemie-Zeiten sind 30 FishingKids, so heißen unsere Kinder und Jugendliche im Verein, hinzugekommen. Doch das war kein Selbstläufer. Wir haben viel dafür getan und mittlerweile einen Kreis von 20 Mitgliedern, die unsere aktuell 73 FishingKids betreuen.

