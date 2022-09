Wenn die Tafel keine Spenden mehr bekäme, dann wäre Schicht.“ Marie-LuiseBornemann-Kulina sagt das nicht allzu laut. Aber nach 21 Jahren ehrenamtlicher Arbeit für die Gütersloher Tafel kann die 72-jährige Leiterin der Haller Verteilstelle im DRK-Haus die Gesamtlage ganz gut einschätzen. Und die hat sich für die Tafel und insbesondere für die Hilfsbedürftigen zugespitzt: Der Krieg in der Ukraine, die vielen neuen Flüchtlinge und die inflationären Preissteigerungen, die eben nicht nur Energie-, sondern auch Lebensmittelkosten betreffen. Die Probleme, die auf Kunden der Tafel in besonderer Weise durchschlagen, sehen zum Glück auch andere. Binnen kürzerer Zeit gab es in Halle jetzt Spenden durch die UWG, von zwei Bands, die ein Benefizkonzert in der Remise gaben, sowie aktuell durch Mitarbeiter der Firma Act‘o‘ Soft, die Lebensmittel gespendet haben, und sich auch darüber hinaus engagieren wollen.

Natürlich lebt die caritative Arbeit für Menschen am Rande der Gesellschaft von Empathie. „Die Menschen bringen alle ihre eigene Geschichte mit. Und teilweise sind diese sehr schlimm“, berichtet Marie-Luise Kulina. Umso wichtiger sei, dass man sich ihnen zuwende und zuhöre und sie auch mit offenen Armen bei der Tafel empfange. Das persönliche ehrenamtliche Engagement von aktuell zwölf schon etwas älteren Damen und einem Herrn, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, ist das eine. Das andere sind nüchterne Zahlen, die Probleme verdeutlichen.

So läuft das bei der Tafel Dutzende Kisten, die mit Lebensmitteln bestückt werden, stehen im DRK-Haus für Abholer bereit. Foto: Kulina Die Kühltransporter der Tafel holen regelmäßig die gespendeten Lebensmittel ab. Zu den Lebensmittelsponsoren zählen Lebensmitteleinzel- und Großhändler, Bäckereien, Landwirtschaftliche Betriebe und Gastronomie. Alle eingesammelten Lebensmittel werden zunächst nach Gütersloh in das große Zentrallager gebracht und dort aufbewahrt. Ehrenamtliche und wenige hauptamtliche Mitarbeiter der Tafel prüfen jedes Produktes auf seinen Zustand und sortieren die Lebensmittel für die einzelnen Verteilstellen im Kreis. Die Produkte werden nach einem festen Personenschlüssel sortiert. Das bedeutet, dass ein Haushalt einmal pro Woche ein Lebensmittelpaket bekommt, welches genau auf die Anzahl der Personen abgestimmt ist. In den 54 Verteilstellen im Kreis Gütersloh nehmen die Ehrenamtlichen die Paletten entgegen und bereiten sie zur Übergabe an die Empfänger vor. Die Empfänger kommen zur Verteilstelle und zahlen einen Obolus von pauschal 2,50 Euro plus 50 Cent für bis zu 3 Kinder bzw. ein Euro bei mehr Kindern. Wenn ein Haushalt drei Mal unentschuldigt fernbleibt, geht der Platz verloren und wird neu vergeben. Die Bedürftigkeit der Hilfeempfänger wird überprüft und muss auch nachgewiesen werden. ...

In der DRK-Verteilstelle im Henri-Dunant-Haus in Halle werden aktuell 105 Familien versorgt. Das sind in der Summe 270 Personen, davon 73 Kinder. Von den 105 Familien hier kommen etwa 30 Familien als Flüchtlinge aus der Ukraine, mithin ist ein Drittel mehr Kundschaft seit Februar zugewachsen. Es gibt auch noch eine zweite, kleinere Haller Verteilstelle im kath. Gemeindezentrum Oase. Hier gibt es wiederum eigene Kunden, die nicht mit denen im DRK-Haus vermengt werden können.

Bei einem Benefizkonzert zugunsten der Tafel im Rahmen des Haller Herbstes spielten zwei Bands im Bürgerzentrum Remise für einen guten Zweck, hier die Band TB5. Foto: Kulina

Halle wird über die Gütersloher Tafel-Zentrale beliefert, wo die Lebensmittel zentral gekühlt und für die 54 Verteilstellen im Kreis kommissioniert werden. Die Geschäftsführerin der Gütersloher Tafel, Ruth Prior-Dresemann, leitet ein soziales Unternehmen, das mit drei Vollzeit- und fünf Teilzeitstellen, zwei Bufdis sowie etwa 450 Ehrenamtlichen aktuell 4600 Bedürftige im Kreis Gütersloh versorgt.

Die Geschäftsführerin sieht zwei Probleme gleichzeitig: Zum einen ist die Zahl der Bedürftigen steil angestiegen, im Vorjahr wurden noch 1000 Personen weniger im Kreis über die Tafel versorgt. Weil auch die Warteliste immer länger wird, ist die Tafel teilweise schon zu einer 14-tägigen Verteilung übergegangen. Nur sogenannte Härtefälle erhalten noch jede Woche eine Zuwendung. Zum anderen wird die Zahl der gespendeten Lebensmittel weniger, weil zum Beispiel Discounter genauer kalkulieren oder Bäckereien wegen gestiegener Energiekosten heute weniger backen und entsprechend weniger Brot übrig haben. „Wir suchen daher ständig neue Firmen, die Lebensmittel spenden wollen“, verdeutlicht die Geschäftsführerin.

Die zentrale Verteilstelle der Gütersloher Tafel an der Kaiserstraße in Gütersloher erhält auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage. So will die Tafel die Stromkosten, die im Vorjahr 40.000 Euro betrugen, trotz der anstehenden Verteuerungen im Griff behalten. Foto: Victoria Horst

Auch Finanzspritzen sind hoch willkommen, alleine wegen der Energiekosten. In Gütersloh hat man auf das Dach der Verteilzentrale jetzt eine Photovoltaik-Anlage gebaut, in der Hoffnung, dass man so die Verdoppelung der Stromkosten von 40.000 Euro im Vorjahr vermeiden kann.

Azubis wollen der Tafel beim Kistenschleppen helfen

Bei Acto‘Soft ist Unternehmenschef Christian Malachowski von dem Engagement so beeindruckt, dass er Marie-Luise Kulina als symbolischen Dank einen Blumenstrauß überreichte. Die 60 Mitarbeiter von Act‘o Soft haben derweil Lebensmittel für die Tafel gekauft. Und es gibt eine weitere Geste. Act‘o-Soft-Azubis wollen demnächst einige Stunden wöchentlich mit anpacken, wenn bei der Tafel Kisten geschleppt werden müssen. Auch körperliche Hilfe können die älteren Damen gut gebrauchen.