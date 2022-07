Was Haller von Valmiera lernen können

Die Partnerschaft Halles mit dem lettischen Valmiera soll durch einen Freundeskreis neu belebt werden. Das dürfte sich in vieler Weise lohnen. Denn die Haller können von den lettischen Freunden einiges lernen, meint der WB-Kommentator.

Kommentar zum Besuch einer Haller Delegation in der lettischen Partnerstadt

Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen, heißt es so schön. Das trifft auch auf die Delegation des noch jungen Freundeskreises Halle-Valmiera zu, die bei einem Besuch in der lettischen Partnerstadt nicht nur viel Herzlichkeit und große Gastfreundschaft erfahren hat. Vielmehr haben die Haller festgestellt, dass man von den Freunden im Baltikum manch Erstaunliches lernen kann.