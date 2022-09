Was Kinder dürfen und brauchen

Unter dem Motto des Weltkindertages am Freitag "Gemeinsam für Kinderrechte" haben das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland sowohl Bund, Länder und Kommunen als auch die gesamte Gesellschaft aufgefordert, die Rechte von Kindern konsequenter in den Blick zu nehmen. Schüler und Schülerinnen der Grundschule Gartnisch und des Kreisgymnasiums Halle haben mit ihren Aktionen dazu beigetragen.

Drittklässler der Grundschule Gartnisch demonstrieren am Weltkindertag für ihre Rechte - spontane Aktion am Haller Kreisgymnasium

Die Klassen 3a und 3b der Grundschule Gartnisch haben am Freitag auf dem Haller Wochenmarkt für Kinderrechte demonstriert. Sie haben ihre Forderungen auf im Kunstunterricht gebastelten Flyern an Passanten verteilt - und mit einem im Musikunterricht einstudierten Lied lautstark geäußert. "Kinder haben Rechte, brauchen Liebe, Frieden, Freiheit - dürfen laut, stolz sein, spielen und lachen." Was für die Haller Drittklässler (hoffentlich) selbstverständlich ist, gilt für viele Kinder und Jugendliche auch in Deutschland, vor allem aber in anderen Ländern nicht. "Wir haben im Unterricht zum Beispiel die Kinderarbeit in Indien zum Thema gemacht. Die Schülerinnen und Schüler waren betroffen und haben verstanden, dass sie nicht nur zur Schule gehen müssen, sondern vor allem dürfen", erzählt Lehrerin Christine Haschke.