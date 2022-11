Gestärkt durch eine große Schüssel Schokoladenpudding, die als erklärte Lieblingsspeise als Dankeschön für geleistete Arbeit von Vorstandskollegen überreicht wurde, ist Axel Reimers als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in seinem Amt bestätigt worden. Bei der ersten Mitgliederversammlung in Präsenz seit drei Jahren gab es zudem nachdenkliche Anmerkungen zur Bundespolitik vom CDU-Bundestagsabgeordneten Ralph Brinkhaus.

Ralph Brinkhaus gestand der Bundesregierung zu, dass sie mit den aktuellen Krisen sehr schnell ins kalte Wasser geworfen worden sei, zumal zwei der drei Ampel-Partner seit Jahren keine Regierungserfahrung hatten. Brinkhaus: "Ich gestehe zu, dass es schwierig ist. Aber gerade in Krisenzeiten ist dann Führung gefragt", sagte Brinkhaus und sieht hier insbesondere bei Bundeskanzler Scholz (SPD) große Kommunikationsprobleme. Die von ihm erkannten kommunikativen Schwächen verdeutlichte Brinkhaus unter Verweis auf eine frühere Krise. 2008 hätten Kanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück in der Finanzkrise mit einer öffentlichen Garantiezusage die Sparer in Deutschland davon abgehalten, ihre Ersparnisse abzuheben. Da habe es eine klare Kommunikation gegeben. "Was wäre wohl passiert, wenn sich damals Scholz und Habeck vor die Kameras gestellt hätten", hinterfragte Brinkhaus das bisherige Auftreten von Kanzler und Vize-Kanzler. Gerade in Krisen sei die Unsicherheit bei Führungspersonal Gift, meinte Brinkhaus.