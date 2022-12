Borgholzhausen

Niemand weiß, was Bürgermeister Dirk Speckmann mit der stellvertretenden Landrätin Dr. Christine Disselkamp besprochen hat, als sich die grüne Plane von Feldmanns Raupe über die Fahrgäste stülpte. Der Besuch des Fahrgeschäfts mit Kultcharakter im Anschluss an den gemeinschaftlichen Rundgang gehört zum Weihnachtsmarkt in Borgholzhausen wie das obligatorische Grünkohlessen, zu dem der Bürgermeister Ehrengäste und Kommunalpolitiker eingeladen hat.

Von Johannes Gerhards