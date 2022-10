Kurz nach dem Ersten Weltkrieg errichteten viele Gemeinden und Städte heroische Ehrenmale für ihre gefallenen Soldaten, welche meist einen Adler, ein großes Kreuz oder einen Krieger mit Fahne zeigten. Nicht so in Künsebeck, denn hier hat der Lehrer Fritz Schlienkamp mit der „Weinenden Mutter“ ein Mahnmal geschaffen, dass das Leid des Krieges und seine schrecklichen Folgen darstellt.

„Die weinende Mutter mit ihren Kindern erinnert in Form, Ausdruckskraft und leidenschaftlichem Eintreten für Frieden an die Arbeiten von Käthe Kollwitz. Das Mahnmal nimmt damit in der Erinnerungskultur seiner Zeit eine besondere Stellung ein. Es ist einzigartig in der Region“, erklärt die Leiterin des virtuellen Museums „Haller ZeitRäume“, Dr. Katja Kosubek, die gemeinsam mit dem Pfarrbezirk und der Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger (IGKB) eine kleine Gedenkstunde vorbereitet hat, um das 100-jährige Bestehen des Mahnmals zu ehren.