Rassekaninchenzuchtverein aus dem Kreis Gütersloh stellen erfolgreich in Halle aus

Halle/Kreis Gütersloh

Nach all den Problemen mit Ausstellungen in der Corona-Zeit hat es jetzt eine große und erfolgreiche Ausstellung der Kaninchenzüchter aus dem ganzen Kreis Gütersloh in Halle gegeben. Die Resonanz und die Ergebnisse waren sehr erfreulich.

Von Gabriele Grund