In Halle soll die Stadtbibliothek sich noch in diesem Jahr zu einer Open Library weiterentwickeln und die Nutzer dürfen sich dann nicht nur über eine nahezu Verdreifachung der bisherigen Öffnungszeiten freuen. Tatsächlich wird die Stadtbibliothek dann nicht wie bisher 25 Stunden in der Woche geöffnet sein, sondern dank digitaler Zugänge 62 Stunden und das sogar am Wochenende. Der Status der Bibliothek als Ort der Begegnung und Forum für Veranstaltungen soll eine erweiterte Bedeutung bekommen. Und das ganze soll nach jetzigem Stand mit dem nahezu gleichen Personalbestand bewerkstelligt werden. Schon durch diesen Umstand wird klar, dass die Veränderungen durch Open Library grundlegender Art sein werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar