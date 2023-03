Weltgebetstag: Künsebeck feiert wie in Taiwan

Schon seit Jahren wird auch im evangelischen Pfarrbezirk Künsebeck der Weltgebetstag für Frauen am späten Nachmittag im Gemeindehaus gefeiert. Doch diesmal wurde auch der Nachwuchs mit ins Boot geholt.

Schon am Morgen bereiteten Claudia Krüger und ihr Team in der kleinen Sporthalle im evangelischen Kindergarten in Künsebeck alles für einen kleinen Gottesdienst vor. Gastgeberland Taiwan stand im Mittelpunkt: Altersgerecht wurden Land und Leute sowie Flora und Fauna in Bildern vorgestellt, die die Kinder zum Staunen brachten. Die musikalische Begleitung mit bekannten christlichen Kinderliedern rundete den Vormittag ab.

Premiere in Künsebeck: Erstmalig wurde nicht nur der Weltgebetstag für Frauen am späten Nachmittag im Gemeindehaus gefeiert, sondern der ganzer Tag stand unter dem Motto „Glaube bewegt“. Foto: Ev. Pfarrbezirk Künsebeck

Nachmittags wurde es dann doch etwas wilder: Im Gemeindehaus stand der Weltgebetstag für alle Kinder im Grundschulalter an; ebenfalls unter dem Motto „Glaube bewegt“. Dies wurde mit Tischtennisrundlauf gebührend gefeiert. Und Mitmach-Lieder während der Andacht hielten ebenfalls keinen mehr auf den Stühlen. Der Nachwuchs aß mit Stäbchen, probierte sich im Origami - der Kunst des Papierfaltens - und stellte Glühwürmchen-Gläser her.

Die etwas "älteren Semester" ließen den Weltgebetstag abends mit Diakonin Ingrid Diekmann-Vemmer bei landestypischen Liedern und Geschichten der Frauen aus Taiwan ausklingen - und mit einem reichhaltigen Buffet mit Speisen aus Taiwan.