Wenn Bürger „mitnehmen“ mal so und so läuft

Sich einmischen, mitmachen und mitwirken, mindestens aber mitdenken: Das sind Voraussetzungen, die eine Demokratie benötigt, damit sie dauerhaft funktioniert und lebendig bleibt. In Halle hat es in dieser Woche ein schönes Beispiel gegeben, was Bürger alles erreichen können, wenn sie ein klares Ziel haben und sich richtig ins Zeug legen.

In Künsebeck hat eine Gruppe unverbesserlicher Optimisten ein Thema, das seit 20 Jahren eigentlich als politisch toter Gaul gelten durfte, tatsächlich in die Gänge gebracht und am Ende einen starken Parforceritt hingelegt. Dass das Dorf mehr als 400 Bewohner zusammengebracht hat, die bereit sind, einen lokalen Supermarkt mit jeweils einem 100-Euro-Anteilsschein überhaupt zu ermöglichen, hat den professionellen Begeisterungsmacher (sprich: Marketingchef) von „my-enso“-Supermärkte selbst schwer begeistert. Solche Mitmacherfolge sind leider keine Selbstverständlichkeit. Im benachbarten Werther krankt das mehrheitlich beschlossene neue Verkehrskonzept offensichtlich an Unterstützungs- und Verständnisbereitschaft in breiteren Teilen der Bevölkerung. Sonst wäre die neue Einbahnregelung in Werthers wohl wichtigster Einkaufsstraße nicht so massenhaft ignoriert und zugleich so kontrovers diskutiert worden. Hier hat das „Mitnehmen“ von Bürgern offenbar nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt.